AKP'li vekilin yakınlarının saldırısı sonucu oğullarını ve eşini kaybeden anne Şenyaşar'ın, Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı nöbet 6. gününde

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının 24 Haziran seçimleri öncesi saldırısında ölen eşi ve oğulları ile tutuklu oğlu Fadıl Şenyaşar için Urfa Adliyesi önünde 'adalet' nöbeti başlatan Emine Şenyaşar, eyleminin altıncı gününde ağıtlar yaktı.

Şenyaşar ailesi, bu sabah geldiği adliye binası önünde polisin “Burası kamu binası burada oturamazsınız” uyarısıyla karşılaştı. Engellenen aile, eylemi adliye bahçesine taşıdı. Ellerini kaldırarak bir yandan dua eden anne Şenyaşar, diğer yandan ağıt yaktı. “Allah'ım bu yaşadıklarımı görmüyor musun? Bu zulmü görmüyor musun?” diyen anne Şenyaşar, adalet talebini yeniledi.

Bunun yanı sıra Şenyaşar ailesinin “adalet” talepli oturma eylemini takip etmek isteyen Mezopotamya Ajansı ve Jinnews muhabirlerinin polis tarafından “Kamu binasında çekim yapamazsınız, burayı terk edin” denilerek engellendiği belirtildi.

Ne olmuştu?

MA'da yer alan bilgiye göre, Urfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi 14 Haziran’da AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti esnasında başlayan hastanede devam eden olaylar sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile vekilin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız öldü. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi de yaralandı.

Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı ve sonrasında Fadıl Şenyaşar tutuklandı. Şenyaşar, halen Elazığ Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik odada tutuluyor. Olaydan 15 ay sonra 18 Eylül 2019’da AKP’li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, 50 kişilik koruma ordusuyla geldiği Urfa Adliyesi’nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan 18 ay sonra Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sadece işyerinde yaşanan olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, Şenyaşar ailesine dönük asıl saldırının yaşandığı hastane boyutuna yer verilmedi. Çocuklarına yönelik saldırı haberinden sonra gittiği Suruç Devlet Hastanesi’nde linç edilerek öldürülen Hacı Esvet Şenyaşar’a ilişkin ise 2 buçuk yıldır henüz bir yargılama yapılmış değil. İddianamede, tutuklu Fadıl Şenyaşar ve yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar’ın da aralarında olduğu 13 kişiye, “öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, ateşli silah bulundurma” gibi suçlamalar yöneltildi. İddianame, Urfa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dava daha sonra “güvenlik” gerekçesiyle Malatya’ya nakledildi.



Davanın 15 Nisan’da görülen ve Koronavirüs nedeniyle kimsenin alınmadığı ilk duruşmada, mahkeme heyeti sadece Fadıl Şenyaşar ve Enver Yıldız’ın tutukluluk halleri üzerinde değerlendirme yaparak, duruşmayı erteledi. Davanın 2’inci duruşması 9 Temmuz, 3’üncü duruşması 2 Ekim, 4’üncü duruşması ise 20 Kasım’da görüldü. Pandemi gerekçesi ile duruşma salonuna aileler dışından kimse alınmadı.



20 Kasım’da görülen duruşmada, savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, tutuklu Fadıl Şenyaşar’a bir kez “kasten öldürme”, 8 kez “kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla 150 yıla kadar hapis cezası istendi. Enver Yıldız için ise “ağır tahrik ile öldürme” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı dosyanın diğer sanıkları için ise basit yaralamadan ceza istedi.

Kaynak: MA