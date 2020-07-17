AKP'li vekile 'Memleketi bitirdiniz' diyen köylünün tarlasına jandarma eşliğinde iş makineleri girdi!

Konya Ilgın'da kömür madeni için tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıkan Çavuşcugöl köylülerinin tarlalarına jandarma eşliğinde iş makineleriyle girildi. Köy sakinlerinden bir kişi, AKP'li Özdemir'e, "Memleketi bitirdiniz" diye tepki göstermişti.

Jandarma eşliğinde sabah saatlerinde tarlalarında iş makinelerinin çalıştığını gören köylü eylem yaptı. Jandarma engeliyle karşılaşan bir köylü, "Ben bugün devletime, Cumhurbaşkanıma küstüm. Bir gün sizi yalnız bırakmadım, bir gün size ihanet etmedim ama bugün devletime küstüm" derken başka bir köylü ise "Benim vergimle maaş alan adamları benim karşıma dikiyorlar, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Çavuşlugöl girişinde TOMA'larla önlem alınırken iş makineleri jandarma korumaında çalışma başladı. Bunun üzerine köylüler, iş makinelerinin çalıştığı tarlalarına doğru yürüyüş yaparken jandarma yolu kesinle hep birlikte İstiklal Marşı söyledi. Ancak güvenlik güçleri köylülerin geçmesine izin vermedi.

Bakanın imzası olan sit amarı kazılıyor

Defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un danışmanını aradığını söyleyen bir köylü, "Her gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un danışmanı Akif Bey’i arıyorum. Bakanın imzaladığı SİT alanı bugün kazılıyor diyorum. Ne olur duyun diyorum. Nasıl duyurayım başka türlü sesimi. Varsa başka yolu söyleyin öyle duyurayım. Bu millet 18 yıldır sizi yalnız bırakmadı. Bir kere bu millet için ne olur gelin burada olun diyorum. Sadece ben yalvarmıyorum, bin tane köylü yalvarıyor. Daha nasıl anlatalım derdimizi” dedi.

38 yaşında olduğunu ve Çavuşcugöl köyünde doğup büyüdüğünü söyleyen bir başka köylü, “Milliyetçi bir Türk genciyim. Benim Müslümanlığımda, Türklüğümde devletine itaat edeceksin diye emreder. Ben itaat ediyorum ama ben bugün devletime, cumhurbaşkanıma küstüm. Bir gün sizi yalnız bırakmadım, bir gün size ihanet etmedim ama bugün devletime küstüm” diye konuştu.

Jandarmanın kalkanlarla yolu kapatarak köylülerin geçişini engellemesine başka bir köylü, “Benim vergimle maaş alan adamları benim karşıma dikiyorlar, yazıklar olsun. Ben bu memlekette alnımın teriyle kaç tane çocuk okuttum” diyerek tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı gelen mahalle sakinleri, 11 Temmuz’da karayolunu trafiğe kapatmıştı. Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, vatandaşlardan birine “Terbiyesizlik yapma lan” diye çıkışmıştı. Bunun üzerine bölge halkı kaymakamın sert tavrını yuhalayarak protesto etmişti.

Kaynak: ANKA