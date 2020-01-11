AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Meclis’in en genç üyesi olan 23 yaşındaki AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, YouTube kanalından bir günlük Meclis çalışmalarını konu alan bir 'vlog' (video günlüğü) paylaştı.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Rumeysa Kadak'ın videosu, evinden çıktığı andan itibaren başlıyor.

Meclis'e giden Kadak, sonrasında Genel Kurul'daki görüşmelere katılıyor.

Videonun sonunda "Libya tezkeresi, Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması, ve Torba Kanun'la ilgili oylamaya katıldığını söyleyen Kadak, "22.00'den önce bitirmenin mutuluğunu yaşıyoruz. 20 gündür ara vermeden geç saatlere kadar çalıştık. Çok yoğun bir bütçe dönemi geçirdik, çok geç saatlere kadar çalıştık" ifadelerini kullandı.

Bir buçuk yıldır milletvekili olan Kadak’ın henüz Meclis'e sunduğu kanun teklifi, soru önergesi, soruşturma önergesi, araştırma önergesi bulunmuyor.

Videonun tamamı için tıklayın.