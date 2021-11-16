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AKP'li vekilden "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusuna yanıt: Onu düşünenler düşünsün

"Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim"

16 Kasım 2021 09:31

AKP'li vekil, 2022 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam tartışmalarının konuşulduğu programda kendisine sorulan "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusuna , "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" yanıtını verdi. 

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Asgari ücrete gelecek zam konusunda hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğini söyleyen Hülya Atçı Nergis, "Hiçbir iş yerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır" dedi.

Sucunun "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım? sorusuna da cevap veren Nergis, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergisasgari ücretdüşünenler düşünsün

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