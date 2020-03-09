AKP'li vekil, Engin Özkoç için o sözleri kullandı: Dışarıda bir şahsa desin çeker vururlar!

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, yaptığı konuşmada CHP’li Engin Özkoç’u tehdit etti.

AKP'li milletvekili Kiler,"Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi vatan hainidir" diyen Özkoç için,“Geçen günkü meclisteki o hainin, o alçağın, o onursuzun çok afedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir" ifadesini kullanırken "Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlementoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarıda o sözleri bir şahsa etsin çeker vururlar.” dedi.

Kiler, Engin Özkoç için, “O alçağın o meclisten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı” ifadesi kullandı.

Engin Özkoç’un meclise gelmemesi gerektiğini söyleyen AKP'li milletvekili, “O gün o hadsize haddini bildirecek zamandı ve Rabbim nasip etti sizden aldığımız güçle ona haddini bildirdik. O şahıs o insan müsveddesi bundan sonra inşallah o meclise gelmez" diye konuştu.

Özkoç için "Ne zaman meclise gelse aynı muameleyi görecek, eksik olanı tamamlayacağız" diyen Kiler, "Ama tezkere meclise geldi, dokunulmazlığı önümüzdeki hafta kaldırılsa, bizde mecliste zevkle elimizi kaldıracağız ve o alçağın, o vatan haininin milletvekilliğini düşüreceğiz bir daha meclise giremeyecek.” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaltır, haindir" sözlerinin ardından mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" demişti.

Bunun üzerine Meclis'te AKP'li ve CHP'li vekiller arasında kavga meydana gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren üç ayrı fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Özkoç’un sözleri, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “İftira" suçlarına gerekçe olarak gösterildi.