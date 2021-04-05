T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP’li Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın abisi: AYM’den 9 aydır ses çıkmadı, lütfen bu olaya sessiz kalmayın!

05 Nisan 2021 12:37

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki şüpheli şekilde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın abisi Muhammed Ali Kadirov, Anayasa Mahkemesi’ne 9 ay önce başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Kadirov, “Lütfen bu olaya sessiz kalmayın!” çağrısında bulundu.

AYM üyelerine de seslenen Kadirov, “Lütfen, elinizi vicdanınıza koyun. 23 yaşındaki Nadira, sizin de evladınız olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbek Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde ölmüştü. Kadirova’nın Ünal’ın silahıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti.

Doğan “Olay yeri soruşturmasının yapılmamasının bir yaşam hakkı ihlali olduğunu” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne “intihar” diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı: “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti.”

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti. Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.

AKP İstanbul Milletvekili Şirin ÜnalNadira KadirovaMuhammed Ali KadirovAnayasa Mahkemesçağrı

Diğer Videolar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu Kasımpaşa'da

Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24