AKP'li Ünal'a "İşsizim, açım" deyince toplantıdan çıkarılan çiftçi: Odaya girince beni azarladılar, Mahir Ünal 'bunu izlemeye alın' dedi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a konuşma yaptığı sırada “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” deyip apar topar salondan çıkarılan çiftçi Ali Avcı, daha sonra Ünal'ın kendisiyle yaptığı görüşmede yaşananları anlattı. Mahir Ünal’la salondaki polis aracılığıyla görüştürüldüğünü ifade eden Avcı, "“Ben o odaya girdiğim anda hemen beni azarladılar. Ondan sonra İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ‘Çık git’ dedi. Hatta Bakan bey(Mahir Ünal) dedi, ‘Bunu izlemeye alın’. Benim izlemeye alınacak hiçbir şeyim yok, her şeyim ortada” dedi.

Halk TV ekranlarında Sorel Dağıstanlı’nın sunduğu ‘Haberler’e konuk olan Avcı, kendisini toplantıya AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in davet ettiğini ve böylelikle toplantıya katıldığını ifade etti.

“Ben provakatör değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım. Halkını, devletini seven biriyim. Ben, zengin değilim. Ben, işsizim. Ben, fakirim. Böyle boş boş evde oturuyorum ben, bu şekilde binlerce kişi var Adıyaman’da ama kimse bunlara derdini söyleyemiyor” diyen Avcı, şöyle konuştu:

“Ben beklemedim aşağı indim. Beni telefonla geri çağırdılar, ‘Görüştüreceğiz’ diye. Beni çağırdı, ‘Tekrar konuş’ dedi. Ben hazine arazisinde çiftçilik yapmıştım. Köyden gelmiştim, işsizlikten, yoksulluktan dolayı. Ortada kaldım. Kimse bana iş vermedi, bende gittim hazine arazisine çiftlik kurdum. Devlet destekli 100 bin TL kredi aldım. Adıyaman 3. Çevre Yolu oraya denk geldi ve yıktılar. Belediyeye gittim derdimi anlattım. Bana 3 bin TL para verdiler, başlarından savdılar. Ben üç tane çocuk okutuyorum, üniversiteye giden oğlumu göndermedim. Günde 50 TL ile geçiniyoruz. Türkiye’nin gerçekleri bu, üstünü örtmesinler”