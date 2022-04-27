AKP'li Turan, Gezi davasındaki üye hakimin geçmişte AKP'den aday adayı olmasına: Partili olmak ayıp değil, suç değil

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gezi Davası’ndaki üye hâkimlerden birinin daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olmasına gelen eleştirilere, "Siyaset, herkese açık olan bir hizmet etme aracı. Biz hakimlerimizin kararlarına bakarız ama hakimlerimizin kararlarına ne bakmayız? Partili olmak ayıp değil ki, suç değil ki" yanıtı verdi.

Gezi Davası’nda verilen cezalar ve gelen tepkilere ilişkin bugün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Turan şöyle konuştu:

“Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur ama ağzımızdan haşa salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik” dedi.

Gezi Davası’ndaki üye hâkimlerden birinin daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olmasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Bülent Turan, “Siyaset, herkese açık olan bir hizmet etme aracı. Biz hakimlerimizin kararlarına bakarız ama hakimlerimizin kararlarına ne bakmayız? Hakimlik şartlarını elde etmiş ve hakim olmuşsa bu kişinin kararı yargı içinde değerlendirilir. Şu an hakimlerimiz içinde birçok sayıda CHP’de görev yapmış, adaylık yapmış arkadaşımız var. Partili olmak ayıp değil ki, suç değil ki… 28 yıl CHP’de görev yapan Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Siz ne diyorsunuz ya” ifadelerini kullandı.