T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Tosun: Hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil; Almanya'da enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon

"Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi"

07 Aralık 2021 09:02

T24 Video Haber Merkezi

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak Türkiye'deki enflasyonu Amerika ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı. 

HaberTürk'te katıldığı programda ekonomik krize ilişkin konuşurken "Dünyanın yaşadığı kriz ve hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil" diyen Tosun "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya'nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık" dedi. 

Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu ve ekonomik krizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgisi olmadığını savunan Tosun, "Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi" diye konuştu.

akpli tosunresul tosunalmanya enflasyonamerika enflasyontüikekonomik krizdolar

Diğer Videolar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretmeye başladı; "İlk etapta günde 1 ton"

Merdivenden düştü, cebindeki telefondan dumanlar yükseldi

Kılıçdaroğlu’ndan kendisine davette bulunan imam hatipli Beray Naz’a ziyaret

Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla: Suçsuzum dediğimde "Yukarıdakileri istiyoruz" cevabını vermişler

'Hiç gitmediği' İstanbul'dan trafik cezası geldi

CHP'li Erkek‘ten Çubuk davası tepkisi: Gün gelir namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24