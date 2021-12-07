AKP'li Tosun: Hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil; Almanya'da enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon

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Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak Türkiye'deki enflasyonu Amerika ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı.

HaberTürk'te katıldığı programda ekonomik krize ilişkin konuşurken "Dünyanın yaşadığı kriz ve hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil" diyen Tosun "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya'nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık" dedi.

Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu ve ekonomik krizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgisi olmadığını savunan Tosun, "Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi" diye konuştu.