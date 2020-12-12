AKP'li Süleyman Çelik: Lan biz 120 devlete şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya; kim aç?

AKP Avcılar Belediye Meclis üyesi Süleyman Çelik'in Meclis'te yaptığı konuşma tepki çekti

Belediye Meclisi'nde kürsüye çıkan Çelik, hükümetin ekonomi politikalarına verilen tepkileri eleştirerek "Şu anda dünyada en büyük yardım eden Türkiye. Tankımızı yapıyoruz, uçak savarımızı yapıyoruz, uçağımızı yapıyoruz. Ne oluyor size kardeşim ya" dedi.

Meclis sıralarından gelen "İnsanlar aç" tepkilerine cevap veren Çelik, "4 tane maske diyorsunuz. Lan biz 120 devlete şu hastalık dolayısıyla yardım yaptık ya.. Kim aç? Arkadaşlar bana aç insanı gönderin. Ben onun bütün ihtiyacını gidereceğim" ifadelerini kullandı.