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AKP'li seçmenden Ali Babacan'a tepki: Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan

"Ben 3 nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum"

21 Ekim 2021 10:03

Partisinin ilçe kongresine katılmak için Ankara'nın Kahramankazan ilçesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti yaptığı sırada AKP seçmeni bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. 

Babacan ve beraberindeki ekibin selam verdiği bir AKP'li seçmen, Babacan'ın AKP'den  ayrılarak kendi partisini kurmasına sitem ederek, "Seni davar çobanı tutan olmaz" ifadelerini kullandı. Babacan'a "AK Parti'de itibar kazandın. Seni Erdoğan" diyen vatandaşa yanıt veren Babacan ise "Olur mu ya. Ben 3 nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum" yanıtını verdi. 

Ali Babacan’a tepki gösteren bir başka vatandaş ise, “Önce çalıştın iyiydi, şimdi mi kötü mü oldu Tayyip Erdoğan? Nankör olma. Seni bu hale getiren Tayyip Erdoğan. Sen nankörsün” ifadelerini kullandı. Babacan ise "Biz bu ülkeye, memlekete sadıkız" yanıtını verdi. 

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