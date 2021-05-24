AKP'li Savcı Sayan: TRT, Öcalan'ı PKK'yı çökertmek için ekrana çıkardı

HaberTürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk olan AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının PKK'yı çökertme amacı taşıdığını ileri sürdü. TRT'nin itirafçıları gazetecilik faaliyeti olarak ekrana çıkardığını savunan Sayan'a, sunucu Kübra Par "Osman Öcalan itirafçı mı? Kırmızı bültenle aranıyordu..." sorusunu yöneltti. Sayan ise bu soruya, "Hayır, itirafçı. Daha önce kırmızı bültenle aranıyordu. PKK'yı bıraktı, PKK onun ölüm emrini çıkardı" ifadeleriyle yanıt verdi.

Bunun üzerine Kübra Par, "Peki Abdullah Öcalan'ın mektubunun okutulması nedir?" sorusunu yöneltti. Sayan bu soruya ise "Öcalan'ın mektubunu bir adam gitti, geldi kendisi okudu" diye yanıt verdi. Par, "Neden izin verdiler" diye sorunca Sayan "Özgürlük bu. Cumhuriyet savcıları bildiri okudu. Adam bir mektup okumuşsa elini mi kıracağız?" yanıtını verdi.

Kübra Par bu kez "AK Parti teşvik etmedi mi?" sorusunu yöneltti ve Sayan "Kesinlikle öyle bir şey yok" dedi. Kübra Par ise "Ama Öcalan'a görüşmeye gidebilmesi için izin verilmesi gerekir" deyince Sayan soruya yanıt vermedi ve "Mektubu bir kenara bırakalım" diyerek o dönem Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın 'CHP'ye oy verin' dediğini söyledi. Sayan, "Siz buna bir şey demiyorsunuz, bir itirafçı TRT'ye çıkmış bundan rahatsız oluyorsunuz, bu çifte standarttır" dedi.