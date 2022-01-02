AKP'li Şamil Tayyar: Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak...

Enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında "Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak insani, vicdani ve siyasi olarak doğru yapmış olmayız" diyerek kendi partililerini eleştirdi.

AKP'li Şamil Tayyar, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Nedir Ne Değildir?' programına telefonla bağlandı.

Programda Tayyar, hayat pahalılığı ve enflasyonun farklı olduğunu iddia etti. Gelirin yüksek olması ile hayat artışından etkilenme oranının düştüğünü ileri süren Tayyar, fiyat artışının tüm dünya için sorun olduğunu söyledi. Tayyar, gider artışı önerisinin vatandaşa değil iktidara olduğunu da sözlerine ekledi.

"Kendini partinin sahibi gibi gören arkadaşlarımız oluyor"

AKP'li yöneticilerin zamlar hakkında açıklamalarını da eleştiren Tayyar, konuşmasında şunları söyledi:

"Ne yazık ki olup bitenleri okumakta zorlanan, mevcut pozisyonunu tabiri caizse fazla fazla sevimli ya da şirin gözükerek koruyacağını zanneden arkadaşların partimize yanlış istikamet verme çabalarına karşı böyle bir kamuoyu baskısının da faydalı olacağını düşünüyorum. Sosyal medya paylaşımlarında, televizyon konuşmalarında olsun kendini partinin sahibi gibi gören hatta kimi zaman partinin üzerinde bir akılmış gibi hareket eden arkadaşlarımız oluyor. Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum."

"Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durmalıyız"

"Ne olacak Kurtuluş Savaşı veriyoruz, gerekirse kuru soğan yiyelim, gerekirse domates sayısını azaltırız, gerekirse bir ekmek eksik yeriz gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etmiş birisiyim. Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız."