T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Resul Tosun geri adım attı: Ekonomist olmayan insan gülünç duruma düşüyor

"Tabi orada enflasyon yerine pahalılık dememiz gerekirken, enflasyon dedik"

10 Aralık 2021 08:35

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun Habertürk canlı yayında, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak "ABD'de, Almanya'da yüzde 150'lik enflasyon var" demişti.  Tosun sosyal medyada gündem olan o sözlerinden geri adım attı: "Ekonomist olmayan insan gülünç duruma düşüyor demek ki..."

AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Habertürk canlı yayınında, Türkiye'deki enflasyon rakamlarını ABD ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırmış ve sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Tosun, TV100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında yaptığı enflasyon açıklamasına yönelik "Yani ekonomist olmayan insanın böyle ekonomik konulara kendi deyimleri ile girdiği zaman bazen gülünç duruma düşüyor demek ki" dedi.

Programda Kırçuval Tosu'na "Resul beyin en çok sevdiği konu ekonomi. Bütün hafta neredeyse enflasyon tahmini konuşuldu. Almanya ve ABD'de yüzde 150 enflasyon olduğunu söylemişti" diyerek sözü bıraktı.

Gülerek sözlerine açıklık getiren Tosun ise şöyle konuştu:

"Tabi orada enflasyon yerine pahalılık dememiz gerekirken, enflasyon yüzde 150 olmuş, Avrupa'da, Amerika'da böyle... Tabi ki bizde normal "

Resul TosunAKPenflasyonhayat pahalılığıABD'de enflasyon yüzde 150AlmanyaEkonomist olmayan insan gülünç duruma düşüyorKerem Kırçuval

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2022

Avcılar’da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı; kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu

CHP'den o görüntülere: Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin; kınıyoruz

İyi Partili Ümiy Özlale: Yeni TÜİK Başkanı bankalara telefon edip yöneticileri görevden almak istemişti

DP'li Enginyurt'tan Erdoğan'a: Artık milletin gündemine dön; sanal gündemlerinizle 2 gün vakit geçirebiliyorsunuz

"Kapat o evin önünü, onlar CHP’li” diyen kişi hakkında Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: Suç duyurusunda bulunacağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24