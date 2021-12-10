AKP'li Resul Tosun geri adım attı: Ekonomist olmayan insan gülünç duruma düşüyor

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun Habertürk canlı yayında, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak "ABD'de, Almanya'da yüzde 150'lik enflasyon var" demişti. Tosun sosyal medyada gündem olan o sözlerinden geri adım attı: "Ekonomist olmayan insan gülünç duruma düşüyor demek ki..."

AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Habertürk canlı yayınında, Türkiye'deki enflasyon rakamlarını ABD ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırmış ve sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Tosun, TV100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında yaptığı enflasyon açıklamasına yönelik "Yani ekonomist olmayan insanın böyle ekonomik konulara kendi deyimleri ile girdiği zaman bazen gülünç duruma düşüyor demek ki" dedi.

Programda Kırçuval Tosu'na "Resul beyin en çok sevdiği konu ekonomi. Bütün hafta neredeyse enflasyon tahmini konuşuldu. Almanya ve ABD'de yüzde 150 enflasyon olduğunu söylemişti" diyerek sözü bıraktı.

Gülerek sözlerine açıklık getiren Tosun ise şöyle konuştu:

"Tabi orada enflasyon yerine pahalılık dememiz gerekirken, enflasyon yüzde 150 olmuş, Avrupa'da, Amerika'da böyle... Tabi ki bizde normal "