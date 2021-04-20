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AKP'li Nurettin Canikli'den 128 milyar dolar yanıtı: Son 19 yılda hane halkının eline 3 bin 500 ton altın girmiş

20 Nisan 2021 11:38

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 128 milyar dolar konusunda verdiği yanıtında "Son 19 yılda hane halkının eline 3 bin 500 ton altın girmiş" diye konuştu. 

Habertürk TV ekranlarına konuk olan AKP'li Canikli 128 milyar dolar ile ilgili açıklama yaptı. "Hane halkının eline son 19 yılda 3 bin 500 ton altın girmiş" diyen Canikli şunları kaydetti: 

"Şu anda hane halkında yastık altı olarak tanımlanan 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Hane halkının elinde 5 bin ton altın var. Ziynet eşyası, bilezik; farklı formatlarda. Bunun 3 bin 500 tonu AK Parti döneminde satın alınmış. Somut şey. Hayal söylemiyorum. Bu dağılmış durumda."

TIKLAYIN - AKP'li Nurettin Canikli: Piyasada dolara talep varsa, piyasa dinamikleri tarafından karşılanamıyorsa, bu talebi Merkez Bankası'nın karşılaması gerekiyor
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