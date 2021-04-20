AKP'li Nurettin Canikli'den 128 milyar dolar yanıtı: Son 19 yılda hane halkının eline 3 bin 500 ton altın girmiş

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 128 milyar dolar konusunda verdiği yanıtında "Son 19 yılda hane halkının eline 3 bin 500 ton altın girmiş" diye konuştu.

Habertürk TV ekranlarına konuk olan AKP'li Canikli 128 milyar dolar ile ilgili açıklama yaptı. "Hane halkının eline son 19 yılda 3 bin 500 ton altın girmiş" diyen Canikli şunları kaydetti:

"Şu anda hane halkında yastık altı olarak tanımlanan 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Hane halkının elinde 5 bin ton altın var. Ziynet eşyası, bilezik; farklı formatlarda. Bunun 3 bin 500 tonu AK Parti döneminde satın alınmış. Somut şey. Hayal söylemiyorum. Bu dağılmış durumda."