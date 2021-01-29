AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı canlı yayında istifa etti

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, canlı yayında görevinden istifa etti. Arı’nın önceki dönem belediyedeki yolsuzlukları araştırdığı için istifa etmesi yönünde baskı gördüğü iddia edilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre Arı şöyle konuştu:

"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum."

HaberTürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" demişti. Siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuşmuştu.