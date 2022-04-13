AKP'li Nergis'ten "pahalılık" açıklaması: Vatandaş serzenişinde haklı; ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, ekonomik durum hakkında konuşurken "Vatandaş zerzenişinde haklı" dedi. Nergis, asgari ücretin artırılıp artırılmaması ile ilgili soruya da "Ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Hülya Atçı Nergis, Kayseri'nin TV1 kanalında katıldığı 'Ramazan Sohbetleri' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Biz de bu yangını yaşayanlardanız"

Youtube'da 11 Nisan'da yayınlanan röportajda moderatörün, üreticilerin "Bizim maliyetimiz de çok fazla, her ne kadar ürün fazla olsa da vatandaşın sofrasına gidene kadar o fiyat almış başını gitmiş" söylemlerini sorması üzerine Nergis şunları söyledi;

"Yani bu kadar olmaz. Düşecek Allah'ın izniyle. Daha önce de yaşadık çünkü bunları. Biz dünyanın geçtiği bu imtihandan Türkiye de geçecek biz de geçiyoruz ama hükümet çalışıyor çalışacak. Vatandaşımızın zerzenişleri haklı, haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız. Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz… Herkes, onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de bizzat tüketiciyiz inşallah bunlar aşılacak."

Nergis, moderatörün asgari ücretin artırılıp artırılmaması ile ilgili sorduğu soruya da şu yanıtı verdi;

"Tabii bunu mutlaka devletin organları, bakanlıklar düzeyinde, sayın Cumhurbaşkanımız bunu değerlendiriyordur. Nitekim mutlaka özel sektörler bu konu değerlendirilecektir. Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanki temmuz- ağustos gibi bakanımız ve hükümetimizde o yönde bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum. Sanki ağustos gibi olabilir."