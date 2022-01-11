AKP’li Muhammet Kaynar'ın 'Bektaşi' açıklamasına İmamoğlu’ndan, tepki: Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu

AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın Bektaşiler hakkındaki hakareti büyük tepki çekti. Kaynar, konuşmasında "Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi. Kaynar'ın konuşmasını sosyal medyadan paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu" dedi.

İBB Meclisi ocak ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen ilk birleşimde AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın Bektaşiler hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı.

Kaynar'ın Bektaşiler ile ilgili sözleri üstüne salondan uğultular yükselmeye başladı. Kaynar, “Tamam Bektaşiler ile ilgili ifademi geri alıyorum. Meşhur hikayeye atıf yapmak için söyledim, tamam, sorun yok” diyerek kendini savundu. CHP sıraları ayaklanarak meclis başkanından müdahale istedi. Meclis Başkanı Okul ise, “Konuyu başka yerlere çekmeyelim. Konunun siz de biliyorsunuz ki bununla alakası yok. Hiç başka taraflara çekmeyelim” diye yanıt verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaynar'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Söz konusu ifadeleri paylaşan İmamoğlu, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi'nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti” dedi.