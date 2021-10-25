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AKP’li Mücahit Birinci: Döviz bolluğu olacak ve dolar belli bir seviyenin altına düşecek

25 Ekim 2021 10:26

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, yüksek kurdan dolayı ihracatın artacağını söyleyerek "Döviz bolluğu olacak ve dolar belli bir seviyenin altına düşecek" dedi. 

AKP'li Mücahit Birinci Habertürk TV'de yüksek kura ilişkin açıklamalarda bulundu. İhracatın patlama yaptığını belirten Birinci, döviz bollaşınca doların düşeceğini söyledi. 

Birinci, şunları ifade etti: 

"Günlük bir buçuk milyar dolar ihracat yapınca ne oluyor? Türkiye'ye döviz giriyor değil mi sürekli? Dövizin bolluğunda ne olacak? Dolar o seviyede kalmayacak, düşecek, geri gelecek. İhracat o kadar önemli bir şeydir. Sene sonuna kadar çevirebilirsek pedalı, ihracat şu an hakikaten patlamış durumda. Bu doları belli bir seviyenin altına geriletecektir. Döviz bolluğu olacaktır memlekette. Vatandaşlarımız bu süreci muhalefet partileri gibi değerlendiriyorlar."

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