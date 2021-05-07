T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Mücahit Birinci, Cem Toker'in AKP üzerinden verdiği 'Yalan Üretme Merkezi' örneklerini böyle dinledi

Kendi bakanları diyor ki 'Aya 4 şeritli yol yapsak inanacak seçmenimiz var.'

07 Mayıs 2021 13:24

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, AKP'nin "Yalan Üretim Merkezi" adıyla yayınladığı animasyon videosunu yorumlarken hükümetin daha önce açıkladığı ancak gerçekleşmeyen projeleri hatırlattı. Toker'in canlı yayın sırasında verdiği örnekleri, AKP MYK üyesi Mücahit Bilici ise hiçbir tepki vermeden önüne bakarak dinledi. 

TV100'de "10'dan 12'ye" programında AKP'nin yayınladığı ve 128 milyar dolar tartışmasının konu edildiği "Yalan Üretim Merkezi" videosu tartışıldı. Konuya ilişkin görüşünü dile getiren AKP MYK üyesi Mücahit Bilici, videoyu siyasetin dilinin yumuşaması olarak yorumlarken "CHP'de bir şey yapsın biz de ona karşılık verelim yeter ki hakaret olmasın. Yalan söylüyorsunuz demek hakaret değildir onu söyleyeyim" dedi. 

Toker ise konuya ilişkin yorum yaparken "Mücahit Bey siyasette mizahı seviyormuş. Ben de seviyorum. Yapayım biraz mizah" diyerek "Yerli uçağımız göklerde, 'yalan üretme merkezi', yerli arabamız 2017'de yollarda, Ortadoğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamaz. Kendi bakanları diyor ki 'Aya 4 şeritli yol yapsak inanacak seçmenimiz var.' Böyle seçmene de böyle propaganda" ifadelerini kullandı. 

Toker'in sözleri karşısında Bilici'nin önüne bakarak tepkisiz bir şekilde dinlemesi dikkat çekti. 

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem TokerAKP MYK üyesi Mücahit BiliciYalan Üretim Merkeziakp videosutartışmatv100

Diğer Videolar

Erdoğan’ın katılacağı temel atma töreninin yapılacağı alana 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı

Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

Vatandaş: Bahçeli, kasetin mi neyin varsa söyle; affederiz, oy da veririz

Çöken 12 katlı binanın enkazından bir çocuğun çıkarıldığı anlar kamerada

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldığı anların görüntülerini yayınladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24