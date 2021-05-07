AKP'li Mücahit Birinci, Cem Toker'in AKP üzerinden verdiği 'Yalan Üretme Merkezi' örneklerini böyle dinledi

Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, AKP'nin "Yalan Üretim Merkezi" adıyla yayınladığı animasyon videosunu yorumlarken hükümetin daha önce açıkladığı ancak gerçekleşmeyen projeleri hatırlattı. Toker'in canlı yayın sırasında verdiği örnekleri, AKP MYK üyesi Mücahit Bilici ise hiçbir tepki vermeden önüne bakarak dinledi.

TV100'de "10'dan 12'ye" programında AKP'nin yayınladığı ve 128 milyar dolar tartışmasının konu edildiği "Yalan Üretim Merkezi" videosu tartışıldı. Konuya ilişkin görüşünü dile getiren AKP MYK üyesi Mücahit Bilici, videoyu siyasetin dilinin yumuşaması olarak yorumlarken "CHP'de bir şey yapsın biz de ona karşılık verelim yeter ki hakaret olmasın. Yalan söylüyorsunuz demek hakaret değildir onu söyleyeyim" dedi.

Toker ise konuya ilişkin yorum yaparken "Mücahit Bey siyasette mizahı seviyormuş. Ben de seviyorum. Yapayım biraz mizah" diyerek "Yerli uçağımız göklerde, 'yalan üretme merkezi', yerli arabamız 2017'de yollarda, Ortadoğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamaz. Kendi bakanları diyor ki 'Aya 4 şeritli yol yapsak inanacak seçmenimiz var.' Böyle seçmene de böyle propaganda" ifadelerini kullandı.

Toker'in sözleri karşısında Bilici'nin önüne bakarak tepkisiz bir şekilde dinlemesi dikkat çekti.