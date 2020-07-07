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AKP Konya Milletvekili Özdemir, kamulaştırma kararı alınan kendi köyünde tepki ile karşılandı: "Bitirdiniz memleketi, mahvettiniz"

07 Temmuz 2020 09:28

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, kendi köyünde gerçekleştirdiği buluşmada bir köylü, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Ne dinleyeceğim. Bitirdiniz memleketi. Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun. Sizde hiç mi Allah korkusu yok” diyerek tepki gösterdi. Özdemir ise, "Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim" karşılığını verdi.

Kömür üretim faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için acele kamulaştırma kararı alınan Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Köyü’nü ziyarete giderek köy halkıyla toplantı yapan AKP’li Özdemir’e, bir köylü, arazilerinin kamulaştırılma kararına tepki göstererek “Ahmet senin babanın da arazisi var burada. Benim 40 tane yerim gidiyor, benim hayatım bitiyor. Utanmıyorsunuz da” dedi. 

Köy halkının ‘Hakkı Dayı’ diyerek sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş, “Memlekette bir şey koymadınız, sattınız hepsini. Ne dinleyeceğim. Bitirdiniz memleketi. Mahvettiniz, Allah’tan bir korkun. Sizde hiç mi Allah korkusu yok” diyerek tepki gösterdi. 

Kendisine tepki gösteren köylüye sinirlenen AKP'li Özdemir, "Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” dedi. Özdemir, o anı kameraya alan bir köylüye ise "sen de çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdi. 

Özdemir, daha sonra sosyal medya hesabından durumu şöyle açıkladı:

"Çavuşçugöl’de dayılar yeğenler bir arada. Zaman zaman sesimiz yükseldi, karşılıklı sitem ettik, jestleştik, restleştik ama saygı, sevgi hakimdi. Sonunda bir ortak noktada birleştik. Başka ne olacaktı ki?! Kısa zamanda halalarla yeğenler bir oturum gerçekleştireceğiz inşaallah."

Bölgede kömür üretim faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Tarım arazilerinin kamulaştırılıp kömür madeni açılması istemine tepki gösteren bölge halkı eylem düzenlemişti. 

ETİKETLER

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