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AKP'li Meclis üyesinin iddiası, Mansur Yavaş'ın açtığı telefonla çürüdü

AKP'li üye yardımların siyasi parti gözetilerek dağıtıldığını iddia etti

08 Eylül 2020 09:00

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) Meclis toplantısı sırasında AKP'li Meclis üyesinin "Berberlere verilen destek sözü tutulmadı" iddiası üzerine açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Berberler Odası Başkanı'nı arayıp sesini  mikrofona vererek iddiayı çürüttü. 

Yavaş, kendilerine bin 896 berberin başvuru yaptığını, bunlardan durumu uygun görülen bin 807 berbere 500'er lira nakdi yardımın ivedi şekilde yapıldığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından muhalefet, Ankara'da 3 bin 377 berber olduğunu, yardımların siyasi parti gözetilerek dağıtıldığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan yardım verilerini açıklayan Yavaş, aynı zamanda Berberler Odası Başkanını da arayıp, yardımların nasıl ve kaç kişiye yapıldığını anlatmasını istedi. 

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