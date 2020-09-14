AKP'li meclis üyesi: Amacımız yeşil alana AVM yapmak değildir, 18 yıllık AK Parti iktidarında hangi alanlar AVM yapılmıştır?

İBB Meclisi'nin Yenikapı'da yapılan eylül ayı 1. oturumunda AKP'li Meclis Üyesi Rüstem Dindarol, "Amacımız yeşil alana AVM yapmak değildir, 18 yıllık AK Parti iktidarında hangi alanlar AVM yapılmıştır?" dedi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı 1. oturumu Yenikapı'da yapıldı. İBB TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan oturum ilgiyle izlenirken, bir meclis üyesinin açıklamaları dikkat çekti.

AKP'li Meclis Üyesi Rüstem Dindarol, yeşil alanlara AVM yapmayı savunmadıklarını belirterek "Amacımız yeşil alana AVM yapmak değildir, 18 yıllık AK Parti iktidarında bu kadar spor sahası, tesis yapılırken hangi alanlar AVM yapılmıştır? Arkadaşlar, artık şu anlayıştan vazgeçsinler" diye konuştu.