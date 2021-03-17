AKP'li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştığı anları HDP'li Toğrul anlattı: 'Benim almam lazım' dedi

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, MHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın çağrısı ile AKP Meclis İdare Amiri Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştığı anları HDP'li Mahmut Toğrul anlattı. Toğrul Özalan'ın kendisine 4-5 kez 'benim almam lazım' dediğini aktardı.

AKP Meclis İdare Amiri Alpay Özal'ın gelerek Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştığını ve Özalan'ı durdurmaya çalıştığını anlatan HDP'li Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul o anlar için şöyle konuştu:

"Celal Adan idare amirlerine Gergerlioğlu'nun çıkarılması çağrısı yaptı. Ben o an Ömer Bey'in yayındaydım. Alpay Özalan geldi. 'Siz de idare amirisiniz. Benim almam lazım' dedi. 'İdare amirleri kolluk kuvveti gibi davranamaz. Sadece uyarısını yapar' dedim ben de. Kargaşa oldu. Sonra birileri Özalan'ı geri çekti. Özalan 'benim almam lazım' cümlesini 4-5 kez söyledi."

Kararı protesto eden HDP'li vekiller eylemlerini Meclis Genel Kurul'undan HDP Grubu'na taşıyacaklarını açıkladı.