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AKP'li Mahir Ünal, açılışta umduğu kalabalığı bulamadı: Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz

“Sayın Bakan’ım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam”

04 Aralık 2021 09:37

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa az sayıda Elbistanlı katıldı. Bu duruma tepki gösteren Ünal, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar” dedi.

Ünal'ın sözlerinin ardından bir vatandaş, Ünal’a, “Sayın Bakan’ım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam” diye seslendi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Ünal, açılışa az sayıda kişinin gelmesine tepki göstererek, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar. Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan” diye konuştu.

Bir vatandaş, Ünal’a, “Sayın Bakan’ım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam” diye seslendi. Ünal ise “Hepsini çözeceğiz, bak hepsini, sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları, bugüne kadar… Konuşmamı bitire

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