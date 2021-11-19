AKP’li Külünk: Dolar ve faiz gücüyle ülkemize diz çöktürmek istiyorlar, köle olmayacağız, diz çökmeyeceğiz

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekmesinin ve doların da TL karşısında 11 seviyelerini aşmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Dolar ve faiz gücüyle ülkemize diz çöktürmek istiyorlar, köle olmayacağız, diz çökmeyeceğiz" dedi.

Külünk şunları söyledi;

"Bugüne kadar hep askeri darbeler tarihini konuştuk ve bu ülke askeri darbeler tarihinden arındı, demokrasi, hukuk ve sandık gücünün iktidar olmasıyla buluştu. Ancak finansal darbecilerle ilgili hiç kafa yormadık, eksik bıraktık. Şimdi finansal darbecilerle hesaplaşıyoruz. Bu ülke IMF'ye Türkiye teslim edildiği tarihten bu yana trilyonlarca lirasını teslim edilme tarihidir finansal darbeler tarihi. Bu ülkenin üretimden uzaklaştırılarak faize teslim edilmesidir finansal darbeler tarihi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kararlı bir irade 'biz üreteceğiz' diyor. 'Bu milletin ödediği vergileri faize değil üretime aktaracağız' iradesinin yani finansal bağımsızlığımızı güçlendirmenin adı olan bir mücadelenin içerisindeyiz. 15 Temmuz kalkışmasında silahlı işgal girişimini başaramayanlar şimdi dolar ve faiz gücüyle ülkemize diz çöktürmek istiyorlar, biz de haykırıyoruz. Köle olmayacağız, diz çökmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığının üstünde hiçbir vesayet odağını kabul etmiyoruz."