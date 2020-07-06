AKP'li Köse'den Mansur Yavaş'a: Neredeyse ağlayacak gibi yaparak mağdur görüntüsü vermeye çalışan bir belediye başkanı gördü Ankaralı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AKP Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Köse, "Seçim dönemindeki gibi mağdur edebiyatı üzerinden giderek, neredeyse ağlayacak gibi yaparak hala mağdur edildiği görüntüsü vermeye çalışan bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gördü Ankara" diye konuştu.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, ABB AKP Grup Başkan Vekili Köse, Mansur Yavaş'ın borçlanma talebine destek vermemeleri hakkında, "1 milyar lira paranın ilave olarak kullanılmasına izin veren, meclis gündemine gelen kararların yüzde 97’sini oy birliği ile onaylayan bir meclisi, böyle bir zan altında kimse bırakamaz. Evet onay vermediğimiz bir kredi talebi var. 11 ayda istenen 350 milyon liralık ASKİ kredisine onay vermedik. Niye onay vermedik? Şundan dolayı; O tarihlerde Belediye kasasında 500 milyona yakın para vardı” dedi.