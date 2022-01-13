AKP’li Karahocagil’den Enes Kara açıklaması: Bunu cemaatlere mal etmek doğru değil, dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'ya ilişkin olarak, "Gerçekten böyle baskılar doğru değil. Yani kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bunu cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları" dedi.

Karahocagil, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin olarak konuştu.

"Depoyu doldurmam ta 900 lira"

AKP milletvekillerinin illere yaptıkları ziyaretler nedeniyle akaryakıt fiyatlarından şikâyet ettiği ve yakıt hesabı yaptıkları hakkındaki soruya Karahocagil, “Yapmıyoruz desem yalan olur. Mesafe yakın, yakın olmasına rağmen depoyu doldurdum ta 900 lira. Gidiş geliş 2 bin lira. Tabii maliyet hesabı nasıl yapmayalım? Yapıyoruz. Ama bu maliyet hesaplarını yaparken de yaptığımız iş, bu ülke için, bu vatan için, bu topraklar için. Tabii o zaman hesap bir işe yaramıyor. Hesabı bertaraf ediyorsun” diye yanıtladı.

"Cemaatlere mal etmek doğru değil"

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinde yaşamına son vermesi sonrası cemaat yurtlarının kapatılması yönündeki taleplerle ilgili soruya Karahocagil, “Gerçekten böyle baskılar doğru değil. Yani kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bunu cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları” diye yanıt verdi.