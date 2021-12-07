AKP'li kadın milletvekili Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Katar ziyaretinde AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin selamlaşmak üzere uzattığı elini sıkmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Erdoğan başkanlığındaki heyeti, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin karşıladı. Karşılamada heyettekilerle tokalaşan Şeyh Al Sani'nin elini AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık sıkmadı. Öznur Çalık'a elini uzatan Şeyh Sani'nin eli havada kaldı.