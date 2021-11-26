AKP'li ilçe belediyesinde işçilere mitinge katılım baskısı iddiası: "4 kişi getirmiyorsak pazartesi işten çıkış"

CHP Menemen İlçe Başkanlığı, AKP'li Aydın Pehlivan'ın başkan vekili olduğu Menemen Belediyesi'nde işçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir’in Menemen ilçesinde yapacağı mitinge katılmaya zorlandığını ileri sürdü.

Belediye çalışanlarının, kendileri ile birlikte mitinge en az 4 kişi daha getirmeye zorunlu tutulduğu, buna uymayanların ise işten atılmakla tehdit edildiği iddia edildi. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Göksel Arsoy'un şantiyede topladığı işçilerle konuşmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde bir işçinin, "4 kişi getirmiyorsak pazartesi işten çıkış" sözleri dikkati çekti.

Resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Menemen İlçe Başkanlığı, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Açıklamada, AKP'li Aydın Pehlivan'ın başkanvekili olduğu Menemen Belediyesi'nde işçilerin, Erdoğan'ın ilçedeki mitingine katılmaları konusunda zorlandığını ileri sürdü. Belediye çalışanlarına, kendileri ile birlikte mitinge en az 4 kişi daha getirme zorunluluğu konulduğunu, buna uymayanların ise işten atılmakla tehdit edildiğini iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de bir dizi etkinliğe katılacak. Bayraklı'da depremzedelerin konut teslimi töreni ve Alsancak'ta stat açılışını yapacak Erdoğan, Menemen'de ise mitingde konuşacak.

İşçilerinin Erdoğan'ın mitingine katılmaya zorunlu tutulduğu iddia edilen Menemen Belediyesi, CHP'den AKP'ye geçmişti. 1 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 'zimmet ve irtikap' suçlamalarından hakkında yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Geçen kasım ayında gözaltına alınıp tutuklanan ve CHP'den de istifa eden Aksoy'un yerine ise belediye meclisinde seçim yapılmıştı. Oyların eşit çıkması üzerine kura çekimi ile başkanvekilliğine önce CHP'li Deniz Karakurt seçilmişti. Mahkemenin bu kura çekimini iptal etmesi üzerine yeniden çekilen kurada, AKP'li Pehlivan çıkmıştı. Pehlivan, geçen ocak ayında göreve başlamıştı.

CHP Menemen İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

''AKP'li Menemen Belediyesi, ‘tehditli katılım çağrısı’ ile korku saçtı. Menemen Belediyesi idarecileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir ve Menemen programına katılım çağrısıyla sınırları zorlayan bir tutum sergilemiş, savurdukları tehditler, işi çığırından çıkarmıştır. Her personele, kendilerinin yanı sıra T.C. kimlik numaralarını önceden vermek suretiyle 4 kişi daha getirme zorunluluğu dayatan, bununla kalmayıp gelmeyenlerin ve sözünde durmayanların işlerine son verileceği gözdağını veren bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz!

Programlarının coşkulu geçmesi arzularını anlayabiliriz. Ancak insanları ekmekleri, aşları, işleri ile tehdit ederek zorlamalarını anlamak mümkün değildir. Siyaset ve yöneticilik ahlakıyla hatta insanlıkla bağdaşmayan bu tehditkarlığı kabul etmiyoruz. Demokrasi ve milli irade çığırtkanlığı yaparken bunlara tezat yaklaşımlar sergiledikleri ortadadır. İşçi arkadaşlarımızın üzerinde kurdukları bu baskıyı derhal kaldırmalıdırlar.''