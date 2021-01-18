AKP'li il başkanı 'Rabia' selamını unutunca Erdoğan gösterdi; yine olmayınca...

Cumhurbaşkanı e AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Aydın, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kilis, Manisa, Mardin ve Muş'ta gerçekleşen AKP İl Kongrelerine video konferans yöntemi açıklamalarda bulundu. Erdoğan Adıyaman İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'i görmek istiyorum" dedi. O sıralarda eline mikrofonu alan Dağtekin'e Erdoğan, yapması için 'Rabia' selamını hatırlattı. Dağtekin bir süre bekledikten sonra 'Rabia' selamını verdi.

Olay üzerine diğer il başkanlarının da 'Rabia' selamı verdiği görüldü.