T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li il başkanı konuşurken gazeteci öyle bir pankartla kürsüye çıktı ki...!

Olayın ardından gözaltına alınan gazeteci serbest bırakıldı

18 Şubat 2021 15:48

AKP Ordu 7. Olağan Kongresi'nde ilginç olay... İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken, yerel gazeteci Osman Şahin, elinde "anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum" yazan pankartla kürsüye çıktı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’unda katıldığı Ordu 7. Olağan Kongresi’nde ilginç olaylar yaşandı. Yerel gazeteci Osman Şahin, İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken izleyiciler arasından geçerek kürsüye çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, elinde “anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir” yazan bir pankartı Tomakin’in arkasında açan Şahin, partililer tarafından kürsüden indirildi. Ardından da polisler tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifadesi alınan gazeteci Osman Şahin, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Osman Şahin, Gürgentepe ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı emekli imam Yaşar Şahin’in kendisine küfür ettiğini söyledi. Yaptığı bir haberden dolayı Başkan Şahin’in kendisini aradığını ve telefondan annesine ve eşine küfür edip tehdit ettiğini belirten Osman Şahin, şunları söyledi:

"Bu olaydan dolayı kendisini şikayet ettim. Dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda başkana hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı para cezası verilip ertelendi. Bu kişi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum. CİMER’e Cumhurbaşkanına şikayet ettim. Ama kimse ilgilenmedi. Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. 41 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartım var. Böyle bir belediye başkanı hem partiye hem de Gürgentepe’ye zarar veriyor."

Bu olayın ardından İl Başkanı Halit Tomakin bir süre daha konuşmasına devam etti. Bu sırada Divan Kurulu’nda görevli bir yetkili, “Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha bir çok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır” diyerek konuşmasını bitirmesini istedi.

halit tomakinosman şahinnuman kurtulmuşordukongreil kongresi

Diğer Videolar

TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24