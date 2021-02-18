AKP'li il başkanı konuşurken gazeteci öyle bir pankartla kürsüye çıktı ki...!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’unda katıldığı Ordu 7. Olağan Kongresi’nde ilginç olaylar yaşandı. Yerel gazeteci Osman Şahin, İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken izleyiciler arasından geçerek kürsüye çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, elinde “anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir” yazan bir pankartı Tomakin’in arkasında açan Şahin, partililer tarafından kürsüden indirildi. Ardından da polisler tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezinde ifadesi alınan gazeteci Osman Şahin, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Osman Şahin, Gürgentepe ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı emekli imam Yaşar Şahin’in kendisine küfür ettiğini söyledi. Yaptığı bir haberden dolayı Başkan Şahin’in kendisini aradığını ve telefondan annesine ve eşine küfür edip tehdit ettiğini belirten Osman Şahin, şunları söyledi:

"Bu olaydan dolayı kendisini şikayet ettim. Dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda başkana hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı para cezası verilip ertelendi. Bu kişi belediye başkanı olarak görmek istemiyorum. CİMER’e Cumhurbaşkanına şikayet ettim. Ama kimse ilgilenmedi. Sesimi duyurmak için bu eylemi yaptım. 41 yıllık gazeteciyim. Sürekli basın kartım var. Böyle bir belediye başkanı hem partiye hem de Gürgentepe’ye zarar veriyor."

Bu olayın ardından İl Başkanı Halit Tomakin bir süre daha konuşmasına devam etti. Bu sırada Divan Kurulu’nda görevli bir yetkili, “Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha bir çok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır” diyerek konuşmasını bitirmesini istedi.