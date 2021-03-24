AKP'li Hamza Dağ'dan "Evlilik yaşının ilerlemesi olumsuz bir gelişme mi?" soruna yanıt: Tabii ki

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Kendi halimize baktığımızda evlenme yaşının ilerlediğini hepimiz görüyoruz, çocuk sahibi olma konusunun da ilerlediğini görüyoruz. Boşanmaların da eskimize göre baktığımızda ilerlediğini görüyoruz" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a "Evlilik yaşının ilerlemesinin olumsuz bir gelişme olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Dağ da Alçı'ya "Tabii ki" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Alçı, Dağ'a "Ama kadınların eğitimi açısından..." dedi.