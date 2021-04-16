AKP’li eski vekil Tosun: AK Parti hükümetleri de geçmişteki hükümetler gibi FETÖ'ye müsamahakâr davranmışlardır

AKP 22. dönem milletvekili Resul Tosun, katıldığı bir canlı yayında CHP’li Zeynel Emre’nin “15 Temmuz Gerçekleri” kitabı konuşulurken AKP'nin de geçmişteki hükümetler gibi FETÖ'ye karşı müsamahakâr davrandığını söyledi.

Haber Türk’te yayınlanan Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir?’ programına konuk olan AKP 22. dönem milletvekili Resul Tosun, CHP’li Zeynel Emre’nin “15 Temmuz Gerçekleri” kitabı konuşulurken söz aldığı sırada, "AK Parti hükümetleri de geçmişteki bütün geçmişteki hükümetler gibi o zaman ‘Hizmet Cemaati’ olarak bilinen daha sonra örgüt olduğu ortaya çıkan bu örgüte evet, müsamahakâr davranmışlardır. Bakın eğer bu müsamahakâr davranmaları içerisinde suç oluşturacak işlem varsa bunu savunmak mümkün değildir. Bunun adresi hukuktur, cezasını çekmelidir.” dedi.