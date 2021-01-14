AKP'li Durmuşoğlu o görüntüler için "eski eşya toplayan bir hemşehrimiz" dedi; CHP'li Öztrak: Havuç ne zamandan beri eski eşya oldu?

Sosyal medyada bir video paylaşarak "Vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yanıt AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan geldi. Durmuşoğlu Öztrak'ın paylaşımını alıntılayarak "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz" diye yazdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye'de çöpten gıda toplayan yurttaşın videosunu paylaşarak, "Bu görüntüler bugün Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz" dedi.

Öztrak'ın açıklamasına yanıt veren AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" diye yazdı.

CHP'li Öztrak da o görüntülerdekileri "eski eşya" olarak niteleyen AKP'li Durmuşoğlu'na şöyle yanıt verdi;

"Sayın Vekil, çöpten toplanan 'lahana', 'soğan', 'patlıcan', 'mandalina', 'havuç' ne zamandan beri eski eşya oldu? Hiç kimse bunları çöpten keyif için toplamaz. Millet ızrar halinde. Bunu görmek için ifşaya gerek yok. Kalp gözünün açık olması yeter."

Durmuşoğlu, Faik Öztrak'ın bu yanıtını da alıntılayarak "Sayın Başkan, biz hemşehrimizle görüştük, işin aslını biliyor ve gereğini yapıyoruz. Hazır kalp gözünden bahsetmişken şu konularda da sizden hassasiyet bekliyoruz; yavruları kucağından alınmış Diyarbakır anneleri, CHP'li olduğu için görmezden gelinen tacizciler ve tecavüzcüler" şeklinde cevap verdi.

Tartışmaların ardından İHA'ya konuşan görüntüdeki vatandaş da, "Ben o gün çöp kovası kenarına atılmış çöp poşetleri vardı. Onu aldım çöp konteynerine attım. Ben hurdacılık yapıyorum. 15 yıldır geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Allah'a şükür aç değiliz açıkta değiliz. Ben çöpten ekmek toplamıyordum. Ben orada kimseyi de görmedim. Bu kişi benden özür dilesin" dedi.