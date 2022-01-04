AKP’li Demirbağ: Komünistlerde namus anlayışı yoktur; Millet İttifakı'nı topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, konuk olduğu yerel bir televizyon kanalındaki programda, “Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” diye konuştu.

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ’ın yerel kanalı Kanal Fırat’ta yayınlanan bir programa katıldı. Türkiye Komünist Partisi’nin Millet İttifakı’nın ortaklarından olduğunu öne süren Demirbağ, “Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” diye konuştu.

Demirbağ, şöyle devam etti: “Bir de LGBT var LGBT’nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.”