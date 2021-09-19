AKP’li Çamlı, intihar girişiminde bulunan genci ikna etti

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın esnaf ziyareti sırasında bir genç intihar girişiminde bulundu. Çamlı, genci “Allah büyüktür” diyerek ikna etti.

AKP’li Çamlı, İstanbul Bayrampaşa’da esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir genci ikna ederek intihar girişiminden vazgeçirdi. Hayatından şikâyetçi olan gence, “Hayatta hallolmayacak hiçbir şey yok. Allah her şeye kadirdir. Sana çektiren insanlar küçüktür. Onlar inşallah sana daha fazla fayda, tecrübe olur. Atladın ne olur? Bir netice alamayacaksın” dedi.

Çamlı, görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Çamlı, gence şunları söyledi:

“SONSUZ HAYATIN PERİŞAN OLUR”

“Cenabı Allah sana sağlık, sıhhat vermiş. Ellerin var, aklın çalışıyor, bedenin sağlam. Diyorsun ki halde çalışıyorum, ekmeğin de çıkıyor Allaha şükür. Atladın ne olacak? İnanan adamsın Müslüman adamsın, ahiret hayatın gitti. Şimdi cesedini alsak, morga götürseydik ne olacaktı ölümsüz, sonsuz hayat da perişan.”

AKP milletvekili Çamlı, “Ağır hasar almış iradesiyle yolu çatının kenarına düşen V., Allah’ın izni ile hayata tutundu!” diyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA