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AKP'li Çamlı: Bir portre çiziyorum; horolop şorolop portesi

29 Temmuz 2020 17:19

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Horolop şorolop bir adam ortaya çıkarıldı. İstanbul’daki o adam. Yani ciddi bir adam değil işte herif. Tabii sadece onu kastetmiyorum. Ekrem bizim hemşerimiz. Ben bir portre çiziyorum, horolop şorolop portresi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın erkek eşitliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çamlı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına katıldı

Özdemir’in, İstanbul seçimlerinin CIA ve MOSSAD desteği ile kazanıldığına dair açıklamalarını sorması üzerine Çamlı, iddiasını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu isim vermeden işaret ederek ‘horolop şorolop bir adam’ olduğunu savunan Çamlı, Özdemir’in isim vermesi konusundaki ısrarları ardından da "İstanbul’daki o adam. Yani ciddi bir adam değil işte herif. İstanbul'da CHP'nin adayı var ya büyükşehir belediye başkanı" dedi. 

Çamlı, Özdemir'in 'İmamoğlu'na mı horolop şorolop diyorsunuz?' sorusuna ise "Sadece onu kastetmiyorum. Ben bir yapıdan bahsediyorum. Yoksa Ekrem bizim hemşerimiz, kardeşimiz. Onunla ilgili şahsi bir sorunum yok. Ben bir portre çiziyorum. Horolop şorolop portresi" cevabını verdi. 

Özdemir'in 'horolop şorolop' ifadesinin anlamını sorması üzerine ise Çamlı, "Günübirlik yaşayan, siyasi bir davası, derdi olmayan, para kazanayım, makam kazanayım, etkinliğim olsun demek" diye konuştu. 

Öte yandan, Yeliz mahlasının 'Çamuriyetçilerin kendisine attığı bir çamur' olduğunu savunan Çamlı, "Şimdi bu senin önünde bir tercih. Çamuriyetçilerin yolundan mı gideceksin, cumhuriyetçilerin yolundan mı gideceksin" dedi.

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