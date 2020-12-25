AKP’li Çamlı'dan "Size çip takılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Feleğini şaşırır o çip

AKP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, YouTube'da Adem Metan kanalında soruları cevapladı. Ahmet Hamdi Çamlı, Adem Metan'ın "Aşı olacak mısınız, aşıda çip olduğunu, size çip takılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi;

"Bize takılan çip şaşırır ya. Feleğini şaşırır çip. Nereye hangi bilgiyi vereceğini şaşırır. Çip alt üst olur."

Gülmesinin ardından Çamlı şöyle devam etti:

"Çip koyacak diyorlar. Endişe duyuyorum. Neticede dünyayı yöneten akıl, uluslararası lobiler, bilime etki eden kuruluşların dizginleri bizde diyen insanların çok rahatlıkla insanla üzerinde etki sağlamak için böyle şeyler yapabileceklerine inanıyorum. Yaparlar. Neticede ben bu aşı işinden anlamam. Ülkeyi yönetenler bu işlerden anladıkları için yönetimdeler Sağlık Bakanımız başta olmak üzere... Bu işi bilen insanlar olarak yakından tetkit ettikleri kanaatindeyim. Onlar yol eriyorsa olmakta fayda var."