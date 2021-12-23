AKP'li Çamlı'dan CHP'ye: İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan 'Sümen Altı' programına konuk olan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı CHP için ''İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar'' ifadelerini kullandı.

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan 'Sümen Altı' programının bu haftaki konuğu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu. AKP’li Çamlı, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.

Çamlı CHP için ''İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar'' dedi. Çamlı ayrıca ülkedeki kötü gidişattan CHP’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

AKP’li Çamlı'nın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

''100 senedir diyorum, hala ‘Yok’ diyorlar. Hâlâ daha iktidardalar. Yani iktidarda etkileri var. Bir fikirden, zihniyetten bahsediyoruz. 1950 yılına kadar CHP silahla yönetti bu ülkeyi. 1950’den sonra millet bir tokat vurdu bunlara. Kuruluştan belli o 50 yıl devletin içine onlar sızmış. Bütün bürokrasi onların elinde.

Çamlı, 'Siz diyorsunuz ki bu kötü gidişatta CHP’nin de parmağı var'' ifadelerine ''Ne demek, kesin yahu. Sen bana desen ki 'Ağabey ben, bu huyumu beğenmiyorum’ vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP’nin parmağı var. Çünkü bunlar, milletin ahlakını bozdular. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bunlar konuşulmuyor'' şeklinde karşılık verdi.