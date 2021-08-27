AKP'li Cahit Özkan: Yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğiz, gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Tek dertleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan bir ana muhalefetten bahsediyoruz... Amaçlarına ulaşamadıklarını ve yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğimizi, parlamentonun çalışmalarına ekim ayıyla başlamasıyla beraber gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğimizi ifade edelim. Bu yalanlara müsaade etmediğimiz gibi gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Sözlerine, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Cahit Özkan, "Saymakla bitiremeyeceğimiz nice başarıları hayata geçirirken, milletimizin hayır dualarını kazandık. Böylesi başarıları ortaya koyarken, diğer taraftan da sayısız saldırı ve ihanetlerle de karşı karşıya kaldık… Bizler mücadele ettikçe güçlendik. Diğer taraftan bu millete saldırarak amaçlarına ulaşamayacaklarını görmelerine rağmen sayısız yalan, dolan ve ihanetle milletimizin birlik ve beraberliğine saldırmaya devam ettiler. Bizler yaşadığımız doğal afet sürecinde güçlüklerin üzerinden gelmeye çalışırken, onlar ‘nasıl ihanet ederim’, ‘nasıl koltuk kaparım’ kavgasına düştüler. Bu yalan ve dolanlar sadece siyasi çevrelerden değil. Aynı zamanda fondaş medyanın püskürttüğü yalanlarda da köpürtülmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefetin tek derdi Cumhurbaşkanımıza yalan ve dolanla saldırmak"

Türkiye’nin mülteci merkezi olacağı yönündeki iddialar, muhatapları tarafından alınan tedbirlerle görülmesine rağmen yalan ve dolan üzerinden iftiralar ve haksızlık yapmaya devam ediyorlar. Böylesi afet ve saldırı ortamında, tek dertleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olan bir ana muhalefetten bahsediyoruz. Ülkemizin özellikle ekonomi, siyasi ve askeri istikrarsızlık üzerinden çökertmeye çalışma girişimleri karşısında Türkiye düşmanlarına yapacak herhangi bir sözü olmayan ana muhalefet, tek derdi Cumhurbaşkanımıza yalan ve dolanla saldırmak olmuştur. Amaçlarına ulaşamadıklarını ve yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğimizi, parlamentonun çalışmalarına ekim ayıyla başlamasıyla beraber gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğimizi ifade edelim.

"Yalanlar, ana muhalefet partisine itibarlarının kaybolduğu süreci getirdi"

Son bir hafta içinde Türkiye’de bir buçuk milyon Afganlı olduğu, Cumhurbaşkanımızın Biden ile anlaştığı, TÜBİTAK’IN Teknofest için 7.6 milyon TL harcadığı, Heybeliada’da çıkan yangında uçaklarla müdahale edilmediği, afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanlığı’na yat alındığına dair yalanları gördük. Ortaya koyduğumuz başarılar milletimize mutluluk getirdi. Bu yalanı söyleyen ana muhalefet partisine daha fazla kayıp, daha fazla itibarlarının kaybolduğu süreci getirdi. Bu yalanlara müsaade etmediğimiz gibi gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız.

"Vaat ettiklerinin doğru olduğunu ispat edebilmek için noter senedi almışlardı"

Bunların siyasetleri, varlıkları, yalan ve dolan üzerine. Yalanları kendilerinin yegâne manivelası olarak gören ana muhalefet partisi, geçtiğimiz seçimlerde millet nezdinde vaat ettiklerinin doğru olduğunu ispat edebilmek için noter senedi almışlardı. Demek oluyor ki ana muhalefet partisi yeni noter belgeleri almaya devam edecekler.

"Camide ne okunabilir? Marksist, Leninist kitapları, Darwin’i mi okutacaktık?"

Sürekli ana muhalefet partisi, geçmişte milletimize saldıran, 28 Şubat zihniyetinin siyasi arenadaki destekçileri olarak maske takıyorlardı. Kendi parti yönetimleri içerisine, başörtülü yöneticiler koymak suretiyle milletin değerleriyle kavgalarını sonlandıklarını söylemeye çalışıyorlardı. Bu maskeleri düşmektedir. Deşifre olmaktadır. Kani Beko, TBMM’de Kuranı Kerim okunmasından rahatsızlığını dile getirmiş ve bu kitapların Meclis çatısı altında bulunmasındaki rahatsızlığını ifade etmişti. Zihniyeti Marksist, Leninist, Stalinist; ruhu faşist olan bu CHP zihniyetinin Meclis’imiz açıldığı sırada, dualarla açılan Meclis’imizden haberleri yok. 1920 yılında duvarında yazan Şura suresinin 38. ayetinin yazdığının da haberi yok. Atatürk’ün Hacı Bayram’dan dualarla Meclis’in açıldığını, nasıl gerçekleştirdiğinden de haberdar olmadıklarını görüyoruz. Malum olduğu üzere bir camide ne okunabilir? Marksist, Leninist kitapları, Darwin’i mi okutacaktık? Burası Meclis’imizin camisi. 1985’te projesi çizilen ve 1986’da inşası tamamlanan ve 1989’da ibadete açılan camiyi görüyoruz. Kütüphanede de dini eserler yer almaktadır. Caminin bahçesinde yer alan Kuranı Kerim’den rahatsız olan CHP’linin ifadesi.

Soru üzerine Cahit Özkan, “Biz tekrar 180 kere de olsa hatırlatmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. İlhan Kesici ifade etti. İlhan Kesici, ‘128 milyar nerede’ sorusunun cevabı, ‘Merkez Bankası’ndadır’ diye ifade etti. Merkez Bankası’nı bir mevzuatı var. Şeffaflık, güven ve öngörülebilirlik. Merkez Bankası görevleri içinde fiyat istikrarını sağlamak, para basmak sayılmıştır. Merkez Bankası, kendi rezervlerini internet sitesinde yayınlamaktadır. CHP’nin ya rezervlerden haberi yok ya da bilmesine rağmen gizlemeye çalışıyorlar. 2002’de 27 milyar buçuk olan Merkez Bankası’nda 109 milyar dolar rezerv vardır” dedi.