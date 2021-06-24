AKP'li Cahit Özkan: Türkiye düşmanları, güçlü Türkiye istemedikleri için bu ucube parlamenter sistemi zorla dikte ettirdiler

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Türkiye düşmanları hiçbir zaman, güçlü Türkiye istemediler. Onun için bu ucube parlamenter sistemi zorla dikte ettirdiler” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin üçüncü yılını değerlendiren Özkan, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçtiği tarih. Milletimiz, ülkemiz, hukuk dünyamız için hayırlı olsun, kutlu olsun. 2000 yılı sonrası yapılan en büyük reform nedir diye baktığımızda, inanın darbe kültürü anayasa sürecini ortadan kaldırma noktasında milletin önünü açan, cumhur ile başını bir araya getiren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmiş olmasıdır.

Nasıl cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş sürecinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde külliyen refaha nasıl hızlı adım atmışsa, üç yıllık süre zarfında çok büyük başarılar elde ettik. AK Parti yeniden milletimize umut ışığı oldu. Seçimlerde, referandumlarda, ülkenin aydınlık yarınlara ilişkin adımlar atıldığında önümüze engeller çıkarıldı. Bunlarla mücadele ede ede milletimizin beklentilerini karşılamaya gayret ettik.”

“Özellikle Türkiye’de milli iradeyi alaşağı etmek isteyenler güçlü hükümet, güçlü parlamento, güçlü hukuk yerine sürekli itiş kakış içinde olan ucube parlamenter sistemi zorla dikte ettirdiler. O günden bugüne çıkardığımız derslerle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirdik. Türkiye düşmanları hiçbir zaman, güçlü Türkiye istemediler. Onun için bu ucube parlamenter sistemi zorla dikte ettirdiler.”

Kaynak: Anka Haber Ajansı