AKP'li Özkan'dan 'güvenlik soruşturması' kanun teklifi açıklaması: Milli irade tecelli edecek; Haydar Akar'ın kararı çelişkili

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te muhalefet partilerinin oyuyla reddedilen 'güvenlik soruşturması' kanun teklifi" ile ilgili "Haydar Akar'ın kararı çelişkili. Milli irade tecelli edecek. Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özkan şöyle konuştu:

"Hukuk düzeni, anayasal barış için gerekli. Kişisel veriler korunurken devletin güvendiği kişiler hayata geçirildi, hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İlgili komisyona sevk ile tamamlandı. HDP ve İyi Parti İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Genel Kurul'a geldi. Muhalefetin komisyonda itirazı yoktu, destekliyordu.16 madde 2 bölümde. Muhalefet komisyonda destekledi. Muhalefet şerhinde desteklediler."

"Haydar Akar'ın kararı çelişkili"

CHP'li TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın kararının çelişkili olduğuna değinen ve bir önceki yaptığı oylamada izlediği usulün aynısını uygulamadığını dile getiren Öztürk "Katip üyeye oy sayalım dedikten sonra sayma işlemi bitmeden kabul edenler ve etmeyenler diyerek kabul edilmemiştir deyip meclisi kapattı. 5 milletvekilinin elektronik oylama yapalım talebine rağmen maalesef Haydar Akar Meclis'i kapatmıştır. Bu içtüzüğe ve anayasaya aykırıdır. Haydar Akar'ın vermiş olduğu bu karar kendi kararıyla çelişkilidir. Karardan dakikalar önce yapmış olduğu bir başka oylamada aynı usul izlenmiş ve elektronik oylamaya gidilmiştir. Haydar Akar'ın vermiş olduğu bu karar kendi kararıyla çelişkilidir" diye konuştu.

Cahit Özkan Meclis Başkanlık Divanı'na itirazda bulunduklarını söyleyerek "Başkanlık Divanı TBMM Genel Kurulu'na bir fezleke göndermiş ve 220 sayılı kanunun oylanması sırasında usulsüzlük tespit ederek oylamanın yenileme kararını verdi" dedi.