AKP’li Bülent Turan'dan Meclis'e alınmayan baro başkanlarına: Artistlik yaptılar; derdin üzüm yemek değilse kapıya gelirsin kardeşim

HaberTürk yayınında 'çoklu baro' düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'teki toplantılara alınmayan baro başkanları için "Biz orada baro başkanlarının duruşunu, kötü görüntülerin olmamasını istediğimizden dolayı Metin Feyzioğlu ile konuştum. 'Metin Bey aradı. 'Seçin 3 kişiyi gelin buraya' dedi. Artistlik yaptılar. 'Gelmiyoruz' dediler" ifadesini kullandı.

Turan, "Sanki biz avukatların, baroların görüşünü almadık' gibi sunuluyor. Öyle değil. Görüştüğümüz avukatların büyük çoğunluğu aldığımız notları inceledi" dedi.

Baro başkanlarının komisyona neden gelmediğini Turan "Birincisi bu takdir tamamen komisyon başkanının elindedir. Daha önceden görüşmüştür, gerek duymamış olabilir. Üçüncüsü zaten basın yoluyla bunu açıklamıştır, ihtiyaç duymamış olabilir" sözleriyle açıkladı.

Turan, "Madem baro başkanları buraya gelmişler. Ne yapacağız' dediler. Ben bizzat aradım İstanbul Barosu Başkanını. Resmi davet olmadı çünkü yetki sadece komisyon başkanında" ifadesini kullandı.

Baro başkanlarının Meclis'e gelmesini 'yanlış olarak değerlendiren Turan, "İstanbul Barosu toplantı yapıyor diye düşünün. Ben geldim ezbere 'Mehmet Bey gireceğim' diyorum. Giremezsin kardeşim. Bunun bir usulü var" dedi.

Turan, "Biz orada baro başkanlarının duruşunu, kötü görüntülerin olmamasını istediğimizden dolayı Metin Feyzioğlu ile konuştum. 'Metin Bey aradı. 'Seçin 3 kişiyi gelin buraya' dedi. Artistlik yaptılar. 'Gelmiyoruz' dediler. CHP vekili Zeynel Emre aradı baro başkanını ve 'hayır' dedi. Mecbur değiliz" diye konuştu.

"30 tane baro başkanı bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir yoktu" diyen Turan, "Beyefendiler, Meclis'e gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı'na gelmiyor. Adalet Bakanlığına gelmiyor. Şimdi 'çağırmadılar' dertleri başka" ifadesini kullandı.

Baro başkanlarının kendilerini CHP'ye kullandırttıklarını belirten Turan, "Derdiniz üzüm yemek değilse bağcıyla kavga etmekse, kapıya gelirsin kardeşim" dedi.