AKP'li Bülent Turan'dan geçiş garantisi savunması: Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır

Açıldığı günden bu yana gündemden düşmeyen 1915 Çanakkale Köprüsü, TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu. Köprüyle ilgili CHP'li milletvekillerinden gelen ‘geçiş garantisi’ eleştirilerine cevap veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ben de Malatya'nın Kömürhan Köprüsü'nden geçmiyorum ama para veriyorum. Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda, 18 Mart'ta açılışı yapılan, geçiş garantisi ve köprü geçiş ücretiyle eleştirilen Çanakkale Köprüsü ile ilgili CHP ve AKP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP sıralarından gelen geçiş garantisi eleştirilerine AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın verdiği cevap gündem oldu.

"Vatandaş için ekstra bir imkândır"

Bülent Turan, "geçiş garantisi" ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz. Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum ama parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek ‘geçmeden’. Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için. Olması zaten başka usulle yapılsa gene kamu bütçesi konulacaktı.”

"İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi?"

Turan, köprüyü inşa eden dört firma olduğunu belirterek, o firmalardan birinin CHP’li isme ait olduğunu öne sürdü. Turan, köprüyü yapan firmalardan Limak’ın adını anarken “Beşli çeteden” ifadesiyle karşılık verince kızarak “İnsanların işini firmasını mezhebine dinine siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. Ama dört firma ortak yaptı. İkisi Kore firması geçiyorum, birisi Limak Nihat Özdemir malumunuz. Beşli çeteden diyor arkadaşlar, utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. İnsanlara bu denir mi, ne çetesi ne beşi? Peki dördüncü firma kim? Biliyor musunuz? Yapı Merkezi Ersin Arıoğlu İstanbul CHP vekili, arkadaşlar ayıp değil mi ya?” dedi.