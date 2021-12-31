AKP'li Biga Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Abdurrahman Uzun Avrupa Birliği kuruluşu ile Cumhuriyetin kuruluşunu kıyasladı

AKP'li Biga Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Abdurrahman Uzun, Avrupa Birliği'nin kuruluşunu anlatırken Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etme süreci ile kıyasladı. Uzun'un Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili sözleri ile Atatürk iması tepkilere neden oldu.

Abdurrahman Uzun, 24 Aralık'ta Biga Belediyesi tarafından organize edilen bir programa konuşmacı olarak katıldı. Uzun'un, Cumhuriyetin ilanı ile Avrupa Birliği’nin kuruluşunu karşılaştırdığı sözleri gündem oldu.

canakkalegundem.net'de yayınlan habere göre konuşmasının bir bölümünde Avrupa Birliği ile ilgili görüşlerini dile getiren Uzun, “Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözünü tiye aldı.

"Biz de dedik ki devrime bak. Ulan, ne yarını!"

Uzun'un, Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili tepki çeken sözleri şöyle:

“Peki, bu Avrupa Birliği nasıl kuruldu? Yani, şöyle mi kuruldu? Bize anlatıyorlar ya; Bir akşam, şansölyenin kafası bozuldu. Oturmuş beyaz leblebi yiyordu. Dedi ki “Arkadaşlar yarın Avrupa Birliği’ni ilan ediyoruz.” Acaba öyle miydi? Bize öyle yaptılar ya. Toplandılar bir akşam “Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz.” Biz de dedik ki devrime bak. Ulan, ne yarını! Biz ta Çanakkale’den beri o Cumhuriyeti ilan etmek için can veriyoruz can. 5 sene, 6 sene… 8 senedir mücadele ediyoruz. Neyse. O dönem mecburi bir sıkıntı vardı. Tamam dedik. Eyvallah.”

Etkinlik ile ilgili fotoğraflar Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşılırken, programdan çekilen video ise sosyal medyada hızla yayıldı.