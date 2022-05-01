AKP'li belediyenin Kadir Gecesi'nde kaçak ev yıkımına tepki

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde AKP'li belediyenin Kadir Gecesi'nde yaptığı kaçak ev yıkımı sonrası konuşan ev sahibi, "Haber vermeden Kadir Gecesi yıktılar" dedi.

Kayseri'de Nuran Söyler’in 3 yıl önce başlattığı ev inşaatı, kaçak olduğu gerekçesiyle Kadir Gecesi'nde belediye ekiplerince yıkıldı. 8 yıldır birikim yaptığını ifade eden Söyler, yetkililerden zararının karşılanmasını istedi.

Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Buğdaylı Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Nuran Söyler, Taşlıyazı Sokak'ta 3 yıl önce ev yapımına başladı. Ev inşaatının son aşamaya geldiğini belirten Söyler’e belediye tarafından kaçak yapı sebebiyle 22 bin 564 TL ceza uygulandı. Nuran Söyler ise borcunu ödeyememesinden dolayı belediye ekiplerince evinin yıkıldığını iddia etti.

Nuran Söyler’in babası Cuma Şişik ise, "Haber vermeden Kadir Gecesi yıktılar. Kocası cezaevindeydi. Cezayı yatıramadılar diye yıktılar. Pandemiden dolayı çalışıp cezayı ödeyemediler. Belediyeden evi tekrar yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyler, "3 sene önce evimizi yapmıştım. Borç harç 8 sene birikim yapmıştım evimi yaptırmak için. Kadir Gecesi'nde geldiler, evimi yıktılar, 1 saat sürmedi. Bana ceza gelmişti 23 bin TL, ödeyemedim. Yıktılar evimi. 3 tane küçük çocuğum var, hamileyken bile işe gittim, biriktirdim bu paraları. Hepsinin borcu duruyor daha, yetkililerimizden zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Nuran Söyler ve üç kızı evsiz kalırken, Kocasinan Belediyesi ise kendi hakkını savunduğunu iddia ediyor.

Kaynak: İHA