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AKP'li belediye başkanının cinsiyetçi ifadeleri tepki çekti: "Karılar gibi dedikodu yakışmaz"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Kadınlardan özür dile Yalçınkaya

20 Ocak 2021 16:30

AKP'li Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir programda, kendisine yönelik eleştirilere, "Karılar gibi dedikodu yakışmaz" şeklinde ifadeler kullandı. AKP'li Yalçınkaya'ya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Kadınlara hakaret etti. Önce kadınlardan özür dile Yalçınkaya" dedi. 

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hakkındaki eleştirileri, cinsiyetçi sözler kullanarak eleştirdi. Yalçınkaya, bir proje hakkında gelen sorulara yanıt verirken katıldığı programın canlı yayınında, "Karılar gibi dedikodu yakışmaz" şeklinde konuştu. CHP’li Mahmut Tanal da "Kadınlara hakaret etti. Önce kadınlardan özür dile" diyerek Yalçınkaya’ya seslendi.

CHP'li Tanal, sosyal medyadan yayınladığı mesajlarının devamında AKP'li Belediye Başkanı Yalçınkaya hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tanal, "Gelelim Yalçınkaya’nın 'yaptım' dediği hizmetlere" şunları sıraladı:

"Yol: Karayolları yaptı. 

Park-Düğün salonu: Büyükşehir yaptı. 

TOKİ konutları: TOKİ yaptı. 

Su: ŞUSKİ

Doğalgaz: Cumhurbaşkanı, Ceylanpınar'la birlikte yapılması talimatı verdi. 

Ceylanpınar yolu: Eski dönemde Karayolları yaptı"

“Yakınlarının kullandığı Passat"

Tanal ardından, Yalçınkaya'ya şu soruları yöneltti: 

“Borçlu olarak aldık' dediğin belediyenin ne kadar borcunu ödedin Mehmet Yalçınkaya? Belediye bütçesiyle nerelere ne tür harcamalar yaptın? 

Belediyeyi ne kadar borç ile devraldınız, belediyenin şu anki mevcut borcu ne kadardır?

Allah korkusundan, Sırat Köprüsü’nden bahseden Yalçınkaya, Akçakale Belediyesi'nin 22 aylık bütçe geliri ve giderlerini kalem kalem açıklayabilir misin? 

Yakınların maddi yokluk içindeyken 22 ayda nasıl konforlu, zengin bir hayat yaşamaya, lüks model arabalara binmeye başladı?

Yakınlarının kullandığı Passat, neden başka bir şahsın adına tescillendi? Bu şahıs, belediyenin iştirak şirketinde nasıl işe girdi? 

Erdoğan'ın önderliğinde siyaset yaptığını dile getiriyorsun. İyi güzel! Peki yeni kurulan partilerden biriyle herhangi bir temasın oldu mu?"

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