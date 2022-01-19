AKP'li belediye başkanından kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeyen memura hakaret: "Niye oğlum bunun siciliyle oynamıyorsunuz"

AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kendisi ile fotoğraf çektirmek istemeyen memur işçi M.K.’ye hakaretleri, tehditleri ifşa oldu. Yaşananlardan sonra memur M.K., AKP’li Başkanın talimatıyla açığa alındı. Hukuk mücadelesi ile tekrar işine dönen M.K., bu sefer de iş tanımında olmayan yerlere sürüldü.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 28 Ocak 2021’de İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaret sonrasında çalışanlarla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak devlet memuru M.K., Çağırıcı ile fotoğraf çektirmek istemedi.

KRT’den Mutluhan Yıldız’ın haberine göre İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 28 Ocak 2021'de İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne yaptığı ziyaret sonrasında çalışanlarla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak devlet memuru M.K., Çağırıcı ile fotoğraf çektirmek istemedi.

Çağırıcı, M.K.'nin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi karşısında çılgına döndü. Çağırıcı görevi başındaki devlet memuru M.K.'ya hakaret ve tehditler savurdu. Çağırıcı, "Kim lan bu geri zekalı, aptal herif, ukala, niye oğlum bunun siciliyle oynamıyorsunuz, bunun eline düdük verin, kapıya dikin gitsin mahkemeye" ifadelerini kullandı. Memur M.K. ise Çağırıcı'nın hakaret ve tehditleri karşısında sakinliğini bozmadı.

Yaşanan bu skandaldan sonra M.K.'nın başına gelmeyen kalmadı. Belediye yönetimi M.K.'ya 'saygısızlık' suçlamasında bulundu. M.K. hakkında önce inleceme başlatıldı, ardından açığa alındı.

M.K., olay günü bulundukları ortamda çok sayıda kişinin olduğunu, görüntülerin çekilmiş olabileceğini, bu görüntülerin izlenmesi ve incelenmesi halinde bir saygısızlığının olmadığının görüleceğini belirterek görüntüleri bulunmasını ve incelenmesini talep etti. Ancak belediye yönetimi kabul etmedi.

M.K. hukuk mücadelesi ile görevine geri döndü, ancak bu sefer de sürgün üstüne sürgün edildi, kadrosu ile ilgisi olmayan işlere gönderildi. M.K.'nın sendikal hakları belediye tarafından engellendi, bilgi edinme dilekçeleri cevapsız kaldı.

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Çağırıcı'nın devlet memuru M.K.'ya hakaret ve tehditleri ifşa oldu. Sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarında Çağırıcı'nın çılgına döndüğü, sesini yükselttiği duyuluyor.

AKP'li Başkan Çağırıcı'nın ses kayıtlarında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin'e hukuksuz talimatlarda bulunduğu, Şirin'in de "Tamam Başkanım" dediği ortaya çıktı.