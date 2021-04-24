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AKP'li belediye başkanı çocuklara otobüsten oyuncak fırlattı, izdihama neden oldu

"Çocuklarımıza bu özel günlerinde bir sürpriz yapalım dedik”

24 Nisan 2021 11:45

Gaziantep'te Şahinbey ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dün 23 Nisan  nedeniyle otobüsle ilçeyi gezerek çocuklara oyuncak dağıttı. Tahmazoğlu'nun oyuncakları otobüsün üzerinden fırlatarak dağıtması çocukların izdihamına neden oldu. 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illere göre Koronavirüs risk durumu haritasında Gaziantep “Çok yüksek riskli” iller arasında yer alıyor.

Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de salgın kurallarına uyulmadığı görülen görüntülere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Tahmazoğlu, “23 Nisan’ı buruk bir şekilde kutluyoruz ama biz çocuklarımıza bu özel günlerinde bir sürpriz yapalım dedik” dedi.

Şahinbey ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu23 Nisanoyuncak dağıtımı

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